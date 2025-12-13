- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
38 (27.14%)
Verlusttrades:
102 (72.86%)
Bester Trade:
104.78 USD
Schlechtester Trade:
-207.86 USD
Bruttoprofit:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Bruttoverlust:
-1 067.35 USD (1 078 029 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (166.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.76 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
73.63%
Max deposit load:
27.75%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.47
Long-Positionen:
65 (46.43%)
Short-Positionen:
75 (53.57%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-45.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-306.63 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.89%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
277.63 USD
Maximaler:
556.89 USD (111.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.67% (513.55 USD)
Kapital:
12.55% (145.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|91
|XAUUSD
|25
|ETHUSD
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|154
|XAUUSD
|-470
|ETHUSD
|56
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|952K
|XAUUSD
|-36K
|ETHUSD
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +104.78 USD
Schlechtester Trade: -208 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +166.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
3
15%
140
27%
74%
0.75
-1.86
USD
USD
43%
1:500