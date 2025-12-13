SignaleKategorien
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE

Muhammad Kanzhul Umal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 22%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
38 (27.14%)
Verlusttrades:
102 (72.86%)
Bester Trade:
104.78 USD
Schlechtester Trade:
-207.86 USD
Bruttoprofit:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Bruttoverlust:
-1 067.35 USD (1 078 029 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (166.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.76 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
73.63%
Max deposit load:
27.75%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.47
Long-Positionen:
65 (46.43%)
Short-Positionen:
75 (53.57%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-45.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-306.63 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.89%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
277.63 USD
Maximaler:
556.89 USD (111.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.67% (513.55 USD)
Kapital:
12.55% (145.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 91
XAUUSD 25
ETHUSD 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 154
XAUUSD -470
ETHUSD 56
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 952K
XAUUSD -36K
ETHUSD 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.78 USD
Schlechtester Trade: -208 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +166.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 21:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 09:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 22:02
Share of trading days is too low
2025.12.13 22:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 22:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
