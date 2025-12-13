SinaisSeções
Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE

Muhammad Kanzhul Umal
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
38 (27.14%)
Negociações com perda:
102 (72.86%)
Melhor negociação:
104.78 USD
Pior negociação:
-207.86 USD
Lucro bruto:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Perda bruta:
-1 067.35 USD (1 078 029 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (166.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
166.76 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
73.63%
Depósito máximo carregado:
27.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
65 (46.43%)
Negociações curtas:
75 (53.57%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-1.86 USD
Lucro médio:
21.25 USD
Perda média:
-10.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-45.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-306.63 USD (3)
Crescimento mensal:
21.89%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
277.63 USD
Máximo:
556.89 USD (111.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.67% (513.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.55% (145.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 91
XAUUSD 25
ETHUSD 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 154
XAUUSD -470
ETHUSD 56
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 952K
XAUUSD -36K
ETHUSD 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.78 USD
Pior negociação: -208 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +166.76 USD
Máxima perda consecutiva: -45.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Sem comentários
2025.12.29 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 21:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 09:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 22:02
Share of trading days is too low
2025.12.13 22:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 22:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.