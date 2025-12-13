- Crescimento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
38 (27.14%)
Negociações com perda:
102 (72.86%)
Melhor negociação:
104.78 USD
Pior negociação:
-207.86 USD
Lucro bruto:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Perda bruta:
-1 067.35 USD (1 078 029 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (166.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
166.76 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
73.63%
Depósito máximo carregado:
27.75%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
65 (46.43%)
Negociações curtas:
75 (53.57%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-1.86 USD
Lucro médio:
21.25 USD
Perda média:
-10.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-45.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-306.63 USD (3)
Crescimento mensal:
21.89%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
277.63 USD
Máximo:
556.89 USD (111.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.67% (513.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.55% (145.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|91
|XAUUSD
|25
|ETHUSD
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|154
|XAUUSD
|-470
|ETHUSD
|56
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|952K
|XAUUSD
|-36K
|ETHUSD
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.78 USD
Pior negociação: -208 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +166.76 USD
Máxima perda consecutiva: -45.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
3
15%
140
27%
74%
0.75
-1.86
USD
USD
43%
1:500