- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
38 (27.14%)
損失トレード:
102 (72.86%)
ベストトレード:
104.78 USD
最悪のトレード:
-207.86 USD
総利益:
807.36 USD (2 010 241 pips)
総損失:
-1 067.35 USD (1 078 029 pips)
最大連続の勝ち:
5 (166.76 USD)
最大連続利益:
166.76 USD (5)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
73.63%
最大入金額:
27.75%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
65 (46.43%)
短いトレード:
75 (53.57%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-1.86 USD
平均利益:
21.25 USD
平均損失:
-10.46 USD
最大連続の負け:
12 (-45.61 USD)
最大連続損失:
-306.63 USD (3)
月間成長:
21.89%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
277.63 USD
最大の:
556.89 USD (111.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.67% (513.55 USD)
エクイティによる:
12.55% (145.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|91
|XAUUSD
|25
|ETHUSD
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|154
|XAUUSD
|-470
|ETHUSD
|56
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|952K
|XAUUSD
|-36K
|ETHUSD
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
22%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
3
15%
140
27%
74%
0.75
-1.86
USD
USD
43%
1:500