Muhammad Kanzhul Umal

AI AUTO TRADE

Muhammad Kanzhul Umal
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 22%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
139
Transacciones Rentables:
38 (27.33%)
Transacciones Irrentables:
101 (72.66%)
Mejor transacción:
104.78 USD
Peor transacción:
-207.86 USD
Beneficio Bruto:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 063.25 USD (1 070 228 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (166.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
73.63%
Carga máxima del depósito:
27.75%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
64 (46.04%)
Transacciones Cortas:
75 (53.96%)
Factor de Beneficio:
0.76
Beneficio Esperado:
-1.84 USD
Beneficio medio:
21.25 USD
Pérdidas medias:
-10.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-45.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-306.63 USD (3)
Crecimiento al mes:
22.46%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
277.63 USD
Máxima:
556.89 USD (111.98%)
Reducción relativa:
De balance:
42.67% (513.55 USD)
De fondos:
12.55% (145.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 90
XAUUSD 25
ETHUSD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 158
XAUUSD -470
ETHUSD 56
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 959K
XAUUSD -36K
ETHUSD 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.78 USD
Peor transacción: -208 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +166.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
2025.12.29 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 21:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 17:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 09:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 22:02
Share of trading days is too low
2025.12.13 22:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 22:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
