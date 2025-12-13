- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
139
Transacciones Rentables:
38 (27.33%)
Transacciones Irrentables:
101 (72.66%)
Mejor transacción:
104.78 USD
Peor transacción:
-207.86 USD
Beneficio Bruto:
807.36 USD (2 010 241 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 063.25 USD (1 070 228 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (166.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
73.63%
Carga máxima del depósito:
27.75%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
64 (46.04%)
Transacciones Cortas:
75 (53.96%)
Factor de Beneficio:
0.76
Beneficio Esperado:
-1.84 USD
Beneficio medio:
21.25 USD
Pérdidas medias:
-10.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-45.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-306.63 USD (3)
Crecimiento al mes:
22.46%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
277.63 USD
Máxima:
556.89 USD (111.98%)
Reducción relativa:
De balance:
42.67% (513.55 USD)
De fondos:
12.55% (145.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|XAUUSD
|25
|ETHUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|158
|XAUUSD
|-470
|ETHUSD
|56
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|959K
|XAUUSD
|-36K
|ETHUSD
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +104.78 USD
Peor transacción: -208 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +166.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
878
USD
USD
3
15%
139
27%
74%
0.75
-1.84
USD
USD
43%
1:500