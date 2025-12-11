- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.05 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
27.54 EUR (3 443 pips)
Общий убыток:
-0.66 EUR
Макс. серия выигрышей:
11 (27.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
27.54 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
4.68
Торговая активность:
15.59%
Макс. загрузка депозита:
0.25%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
448.00
Длинных трейдов:
8 (72.73%)
Коротких трейдов:
3 (27.27%)
Профит фактор:
41.73
Мат. ожидание:
2.50 EUR
Средняя прибыль:
2.50 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 EUR
Максимальная:
0.06 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.06 EUR)
По эквити:
1.38% (42.72 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Лучший трейд: +3.05 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +27.54 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
