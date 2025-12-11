- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
11 (91.66%)
손실 거래:
1 (8.33%)
최고의 거래:
3.05 EUR
최악의 거래:
-61.22 EUR
총 수익:
27.54 EUR (3 443 pips)
총 손실:
-62.00 EUR (7 155 pips)
연속 최대 이익:
11 (27.54 EUR)
연속 최대 이익:
27.54 EUR (11)
샤프 비율:
-0.16
거래 활동:
14.68%
최대 입금량:
0.25%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
9 (75.00%)
숏(주식차입매도):
3 (25.00%)
수익 요인:
0.44
기대수익:
-2.87 EUR
평균 이익:
2.50 EUR
평균 손실:
-62.00 EUR
연속 최대 손실:
1 (-61.22 EUR)
연속 최대 손실:
-61.22 EUR (1)
월별 성장률:
-1.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.46 EUR
최대한의:
61.34 EUR (1.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.97% (61.28 EUR)
자본금별:
1.87% (58.10 EUR)
