- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.05 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
21.97 EUR (2 790 pips)
Perda bruta:
-0.54 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (21.97 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
21.97 EUR (9)
Índice de Sharpe:
4.25
Atividade de negociação:
16.75%
Depósito máximo carregado:
0.25%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
357.17
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
40.69
Valor esperado:
2.44 EUR
Lucro médio:
2.44 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
0.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 EUR
Máximo:
0.06 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.06 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.38% (42.72 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.05 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +21.97 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Algo trading
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
3
100%
9
100%
17%
40.68
2.44
EUR
EUR
1%
1:500