Signale / MetaTrader 5 / Mathboth conservative 3000
Vitalie Schimbator

Mathboth conservative 3000

Vitalie Schimbator
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
11 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.05 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
27.54 EUR (3 443 pips)
Bruttoverlust:
-0.66 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (27.54 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.54 EUR (11)
Sharpe Ratio:
4.68
Trading-Aktivität:
15.59%
Max deposit load:
0.25%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
448.00
Long-Positionen:
8 (72.73%)
Short-Positionen:
3 (27.27%)
Profit-Faktor:
41.73
Mathematische Gewinnerwartung:
2.50 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 EUR
Maximaler:
0.06 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.06 EUR)
Kapital:
1.38% (42.72 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.05 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.54 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Algo trading
Keine Bewertungen
2025.12.24 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 08:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 09:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 09:52
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.11 09:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 09:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
