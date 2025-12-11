- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.05 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
21.97 EUR (2 790 pips)
毛利亏损:
-0.54 EUR
最大连续赢利:
9 (21.97 EUR)
最大连续盈利:
21.97 EUR (9)
夏普比率:
4.25
交易活动:
16.75%
最大入金加载:
0.25%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
357.17
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
40.69
预期回报:
2.44 EUR
平均利润:
2.44 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
0.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
0.06 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.06 EUR)
净值:
1.38% (42.72 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.05 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +21.97 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Algo trading
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
3
100%
9
100%
17%
40.68
2.44
EUR
EUR
1%
1:500