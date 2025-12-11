- 成長
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.05 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
21.97 EUR (2 790 pips)
総損失:
-0.54 EUR
最大連続の勝ち:
9 (21.97 EUR)
最大連続利益:
21.97 EUR (9)
シャープレシオ:
4.25
取引アクティビティ:
16.75%
最大入金額:
0.25%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
357.17
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
40.69
期待されたペイオフ:
2.44 EUR
平均利益:
2.44 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
0.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 EUR
最大の:
0.06 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.06 EUR)
エクイティによる:
1.38% (42.72 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.05 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +21.97 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Algo trading
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
3
100%
9
100%
17%
40.68
2.44
EUR
EUR
1%
1:500