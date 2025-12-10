- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
2.10 EUR
Худший трейд:
-0.47 EUR
Общая прибыль:
9.50 EUR (1 145 pips)
Общий убыток:
-1.71 EUR (97 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.10 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.10 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
14.38%
Макс. загрузка депозита:
1.73%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
10.97
Длинных трейдов:
6 (46.15%)
Коротких трейдов:
7 (53.85%)
Профит фактор:
5.56
Мат. ожидание:
0.60 EUR
Средняя прибыль:
1.06 EUR
Средний убыток:
-0.43 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.58 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.58 EUR (2)
Прирост в месяц:
2.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
0.71 EUR (0.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.14% (0.50 EUR)
По эквити:
1.50% (5.26 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.10 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.10 EUR
Макс. убыток в серии: -0.58 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
еще 58...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
357
EUR
EUR
2
100%
13
69%
14%
5.55
0.60
EUR
EUR
1%
1:500