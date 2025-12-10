- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
9 (69.23%)
Negociações com perda:
4 (30.77%)
Melhor negociação:
2.10 EUR
Pior negociação:
-0.47 EUR
Lucro bruto:
9.50 EUR (1 145 pips)
Perda bruta:
-1.71 EUR (97 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (3.10 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3.10 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.85
Atividade de negociação:
14.38%
Depósito máximo carregado:
1.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
10.97
Negociações longas:
6 (46.15%)
Negociações curtas:
7 (53.85%)
Fator de lucro:
5.56
Valor esperado:
0.60 EUR
Lucro médio:
1.06 EUR
Perda média:
-0.43 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.58 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.58 EUR (2)
Crescimento mensal:
2.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
0.71 EUR (0.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.14% (0.50 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.50% (5.26 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.10 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.10 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.58 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
Sem comentários
