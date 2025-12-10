- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
9 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
4 (30.77%)
Mejor transacción:
2.10 EUR
Peor transacción:
-0.47 EUR
Beneficio Bruto:
9.50 EUR (1 145 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.71 EUR (97 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (3.10 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
3.10 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.85
Actividad comercial:
14.38%
Carga máxima del depósito:
1.73%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
10.97
Transacciones Largas:
6 (46.15%)
Transacciones Cortas:
7 (53.85%)
Factor de Beneficio:
5.56
Beneficio Esperado:
0.60 EUR
Beneficio medio:
1.06 EUR
Pérdidas medias:
-0.43 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.58 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.58 EUR (2)
Crecimiento al mes:
2.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
0.71 EUR (0.20%)
Reducción relativa:
De balance:
0.14% (0.50 EUR)
De fondos:
1.50% (5.26 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.10 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +3.10 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.58 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
