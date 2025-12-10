- 成长
交易:
13
盈利交易:
9 (69.23%)
亏损交易:
4 (30.77%)
最好交易:
2.10 EUR
最差交易:
-0.47 EUR
毛利:
9.50 EUR (1 145 pips)
毛利亏损:
-1.71 EUR (97 pips)
最大连续赢利:
4 (3.10 EUR)
最大连续盈利:
3.10 EUR (4)
夏普比率:
0.85
交易活动:
14.38%
最大入金加载:
1.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
10.97
长期交易:
6 (46.15%)
短期交易:
7 (53.85%)
利润因子:
5.56
预期回报:
0.60 EUR
平均利润:
1.06 EUR
平均损失:
-0.43 EUR
最大连续失误:
2 (-0.58 EUR)
最大连续亏损:
-0.58 EUR (2)
每月增长:
2.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
0.71 EUR (0.20%)
相对跌幅:
结余:
0.14% (0.50 EUR)
净值:
1.50% (5.26 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.10 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.10 EUR
最大连续亏损: -0.58 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
