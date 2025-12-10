- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
18 (72.00%)
손실 거래:
7 (28.00%)
최고의 거래:
2.10 EUR
최악의 거래:
-0.47 EUR
총 수익:
16.45 EUR (1 988 pips)
총 손실:
-2.48 EUR (100 pips)
연속 최대 이익:
4 (3.15 EUR)
연속 최대 이익:
3.15 EUR (4)
샤프 비율:
0.87
거래 활동:
13.13%
최대 입금량:
1.73%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
19.68
롱(주식매수):
12 (48.00%)
숏(주식차입매도):
13 (52.00%)
수익 요인:
6.63
기대수익:
0.56 EUR
평균 이익:
0.91 EUR
평균 손실:
-0.35 EUR
연속 최대 손실:
2 (-0.58 EUR)
연속 최대 손실:
-0.58 EUR (2)
월별 성장률:
4.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
0.71 EUR (0.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.14% (0.50 EUR)
자본금별:
1.50% (5.26 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.10 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3.15 EUR
연속 최대 손실: -0.58 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15571
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
