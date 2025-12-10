- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
9 (69.23%)
損失トレード:
4 (30.77%)
ベストトレード:
2.10 EUR
最悪のトレード:
-0.47 EUR
総利益:
9.50 EUR (1 145 pips)
総損失:
-1.71 EUR (97 pips)
最大連続の勝ち:
4 (3.10 EUR)
最大連続利益:
3.10 EUR (4)
シャープレシオ:
0.85
取引アクティビティ:
14.38%
最大入金額:
1.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
10.97
長いトレード:
6 (46.15%)
短いトレード:
7 (53.85%)
プロフィットファクター:
5.56
期待されたペイオフ:
0.60 EUR
平均利益:
1.06 EUR
平均損失:
-0.43 EUR
最大連続の負け:
2 (-0.58 EUR)
最大連続損失:
-0.58 EUR (2)
月間成長:
2.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
0.71 EUR (0.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.14% (0.50 EUR)
エクイティによる:
1.50% (5.26 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.10 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3.10 EUR
最大連続損失: -0.58 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
58 より多く...
