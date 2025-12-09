- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
3 (37.50%)
Убыточных трейдов:
5 (62.50%)
Лучший трейд:
15.20 USD
Худший трейд:
-18.60 USD
Общая прибыль:
15.63 USD (729 pips)
Общий убыток:
-48.68 USD (29 604 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (15.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.39 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.40
Торговая активность:
12.13%
Макс. загрузка депозита:
87.02%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.32
Мат. ожидание:
-4.13 USD
Средняя прибыль:
5.21 USD
Средний убыток:
-9.74 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-21.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.93 USD (2)
Прирост в месяц:
-27.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.05 USD
Максимальная:
33.05 USD (27.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.22% (33.05 USD)
По эквити:
14.53% (17.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-28
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-28K
|AUDUSD
|56
|GBPJPY
|-669
|USDJPY
|-609
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +15.20 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.39 USD
Макс. убыток в серии: -21.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.29 × 306
|
ForexTime-MT5
|0.69 × 3315
|
Swissquote-Server
|2.34 × 13193
