Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 1 SwissquoteLtd-Server 0.29 × 306 ForexTime-MT5 0.69 × 3315 Swissquote-Server 2.34 × 13193 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика