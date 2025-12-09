- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
15.20 USD
最差交易:
-18.60 USD
毛利:
15.63 USD (729 pips)
毛利亏损:
-48.68 USD (29 604 pips)
最大连续赢利:
2 (15.39 USD)
最大连续盈利:
15.39 USD (2)
夏普比率:
-0.40
交易活动:
13.27%
最大入金加载:
87.02%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-4.13 USD
平均利润:
5.21 USD
平均损失:
-9.74 USD
最大连续失误:
2 (-21.93 USD)
最大连续亏损:
-21.93 USD (2)
每月增长:
-27.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
33.05 USD
最大值:
33.05 USD (27.22%)
相对跌幅:
结余:
27.22% (33.05 USD)
净值:
14.53% (17.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-28
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-28K
|AUDUSD
|56
|GBPJPY
|-669
|USDJPY
|-609
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.20 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.39 USD
最大连续亏损: -21.93 USD
100 USD To 1 Million USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-27%
0
0
USD
USD
88
USD
USD
3
0%
8
37%
13%
0.32
-4.13
USD
USD
27%
1:100