- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
15.20 USD
最悪のトレード:
-18.60 USD
総利益:
15.63 USD (729 pips)
総損失:
-48.68 USD (29 604 pips)
最大連続の勝ち:
2 (15.39 USD)
最大連続利益:
15.39 USD (2)
シャープレシオ:
-0.40
取引アクティビティ:
13.27%
最大入金額:
87.02%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.32
期待されたペイオフ:
-4.13 USD
平均利益:
5.21 USD
平均損失:
-9.74 USD
最大連続の負け:
2 (-21.93 USD)
最大連続損失:
-21.93 USD (2)
月間成長:
-27.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.05 USD
最大の:
33.05 USD (27.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.22% (33.05 USD)
エクイティによる:
14.53% (17.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-28
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-28K
|AUDUSD
|56
|GBPJPY
|-669
|USDJPY
|-609
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.20 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.39 USD
最大連続損失: -21.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.29 × 306
|
ForexTime-MT5
|0.69 × 3315
|
Swissquote-Server
|2.34 × 13193
100 USD To 1 Million USD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-27%
0
0
USD
USD
88
USD
USD
3
0%
8
37%
13%
0.32
-4.13
USD
USD
27%
1:100