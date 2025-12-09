- Wachstum
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
15.20 USD
Schlechtester Trade:
-18.60 USD
Bruttoprofit:
15.63 USD (729 pips)
Bruttoverlust:
-48.68 USD (29 604 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (15.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.39 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.40
Trading-Aktivität:
13.27%
Max deposit load:
87.02%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
8 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.32
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-21.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.93 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-27.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.05 USD
Maximaler:
33.05 USD (27.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.22% (33.05 USD)
Kapital:
14.53% (17.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-28
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-28K
|AUDUSD
|56
|GBPJPY
|-669
|USDJPY
|-609
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +15.20 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.29 × 306
|
ForexTime-MT5
|0.69 × 3315
|
Swissquote-Server
|2.34 × 13193
