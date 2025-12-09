- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
15.20 USD
Pior negociação:
-18.60 USD
Lucro bruto:
15.63 USD (729 pips)
Perda bruta:
-48.68 USD (29 604 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (15.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.39 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.40
Atividade de negociação:
13.27%
Depósito máximo carregado:
87.02%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.32
Valor esperado:
-4.13 USD
Lucro médio:
5.21 USD
Perda média:
-9.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-21.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.93 USD (2)
Crescimento mensal:
-27.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.05 USD
Máximo:
33.05 USD (27.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.22% (33.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.53% (17.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-28
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-28K
|AUDUSD
|56
|GBPJPY
|-669
|USDJPY
|-609
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.20 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.39 USD
Máxima perda consecutiva: -21.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.29 × 306
|
ForexTime-MT5
|0.69 × 3315
|
Swissquote-Server
|2.34 × 13193
