Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
15.20 USD
Peor transacción:
-18.60 USD
Beneficio Bruto:
15.63 USD (729 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.68 USD (29 604 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (15.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.39 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.40
Actividad comercial:
13.27%
Carga máxima del depósito:
87.02%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
8 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.32
Beneficio Esperado:
-4.13 USD
Beneficio medio:
5.21 USD
Pérdidas medias:
-9.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-21.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.93 USD (2)
Crecimiento al mes:
-27.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.05 USD
Máxima:
33.05 USD (27.22%)
Reducción relativa:
De balance:
27.22% (33.05 USD)
De fondos:
14.53% (17.64 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-28
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|-4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-28K
|AUDUSD
|56
|GBPJPY
|-669
|USDJPY
|-609
- Reducción
Mejor transacción: +15.20 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
100 USD To 1 Million USD
