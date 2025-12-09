El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 1 SwissquoteLtd-Server 0.29 × 306 ForexTime-MT5 0.69 × 3315 Swissquote-Server 2.34 × 13193 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada