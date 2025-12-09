- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
3 (33.33%)
Убыточных трейдов:
6 (66.67%)
Лучший трейд:
26.70 USD
Худший трейд:
-6.15 USD
Общая прибыль:
33.53 USD (1 811 pips)
Общий убыток:
-13.60 USD (710 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (6.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
98.52%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
11.18 USD
Средний убыток:
-2.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.93 USD (2)
Прирост в месяц:
5.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.05 USD
Максимальная:
8.05 USD (2.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (7.99 USD)
По эквити:
1.85% (6.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|5
|EURUSD
|2
|XTIUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|21
|EURUSD
|3
|XTIUSD
|-6
|AUDUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|612
|EURUSD
|371
|XTIUSD
|-123
|AUDUSD
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.70 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.83 USD
Макс. убыток в серии: -7.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 143
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.75 × 55
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 167
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
370
USD
USD
3
0%
9
33%
99%
2.46
2.21
USD
USD
2%
1:200