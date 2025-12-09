СигналыРазделы
Blcx123

Guan Gong
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Tickmill-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
3 (33.33%)
Убыточных трейдов:
6 (66.67%)
Лучший трейд:
26.70 USD
Худший трейд:
-6.15 USD
Общая прибыль:
33.53 USD (1 811 pips)
Общий убыток:
-13.60 USD (710 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (6.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
98.52%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
11.18 USD
Средний убыток:
-2.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.93 USD (2)
Прирост в месяц:
5.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.05 USD
Максимальная:
8.05 USD (2.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (7.99 USD)
По эквити:
1.85% (6.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 5
EURUSD 2
XTIUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 21
EURUSD 3
XTIUSD -6
AUDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 612
EURUSD 371
XTIUSD -123
AUDUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.70 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.83 USD
Макс. убыток в серии: -7.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 143
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.75 × 55
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 167
Markets.com-Live
1.00 × 1
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
Нет отзывов
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 01:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 01:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
