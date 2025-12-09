信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Blcx123
Guan Gong

Blcx123

Guan Gong
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
Tickmill-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
3 (27.27%)
亏损交易:
8 (72.73%)
最好交易:
26.70 USD
最差交易:
-6.15 USD
毛利:
33.53 USD (1 811 pips)
毛利亏损:
-15.19 USD (881 pips)
最大连续赢利:
2 (6.83 USD)
最大连续盈利:
26.70 USD (1)
夏普比率:
0.21
交易活动:
98.52%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.28
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
2.21
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
11.18 USD
平均损失:
-1.90 USD
最大连续失误:
4 (-4.62 USD)
最大连续亏损:
-7.93 USD (2)
每月增长:
5.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8.05 USD
最大值:
8.05 USD (2.30%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (7.99 USD)
净值:
1.85% (6.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF 7
EURUSD 2
XTIUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF 20
EURUSD 3
XTIUSD -6
AUDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF 441
EURUSD 371
XTIUSD -123
AUDUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.70 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.83 USD
最大连续亏损: -4.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 143
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.75 × 55
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 167
Markets.com-Live
1.00 × 1
68 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
没有评论
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 01:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 01:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Blcx123
每月30 USD
5%
0
0
USD
368
USD
3
0%
11
27%
99%
2.20
1.67
USD
2%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载