- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
3 (27.27%)
亏损交易:
8 (72.73%)
最好交易:
26.70 USD
最差交易:
-6.15 USD
毛利:
33.53 USD (1 811 pips)
毛利亏损:
-15.19 USD (881 pips)
最大连续赢利:
2 (6.83 USD)
最大连续盈利:
26.70 USD (1)
夏普比率:
0.21
交易活动:
98.52%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.28
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
2.21
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
11.18 USD
平均损失:
-1.90 USD
最大连续失误:
4 (-4.62 USD)
最大连续亏损:
-7.93 USD (2)
每月增长:
5.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8.05 USD
最大值:
8.05 USD (2.30%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (7.99 USD)
净值:
1.85% (6.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURUSD
|2
|XTIUSD
|1
|AUDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|20
|EURUSD
|3
|XTIUSD
|-6
|AUDUSD
|2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|441
|EURUSD
|371
|XTIUSD
|-123
|AUDUSD
|241
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.70 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.83 USD
最大连续亏损: -4.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 143
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.75 × 55
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 167
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
