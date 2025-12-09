- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
3 (27.27%)
Negociações com perda:
8 (72.73%)
Melhor negociação:
26.70 USD
Pior negociação:
-6.15 USD
Lucro bruto:
33.53 USD (1 811 pips)
Perda bruta:
-15.19 USD (881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (6.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.70 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
98.52%
Depósito máximo carregado:
3.34%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.67 USD
Lucro médio:
11.18 USD
Perda média:
-1.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.93 USD (2)
Crescimento mensal:
5.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.05 USD
Máximo:
8.05 USD (2.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.28% (7.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.85% (6.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURUSD
|2
|XTIUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|20
|EURUSD
|3
|XTIUSD
|-6
|AUDUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|441
|EURUSD
|371
|XTIUSD
|-123
|AUDUSD
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.70 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +6.83 USD
Máxima perda consecutiva: -4.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 143
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.75 × 55
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 167
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
68 mais ...
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
Sem comentários
