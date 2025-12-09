A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillEU-Live 0.00 × 4 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 Darwinex-Live 0.00 × 1 Aglobe-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real7 0.00 × 32 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.36 × 14 FPMarkets-Live 0.40 × 5 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 FxPro-MT5 Live02 0.47 × 51 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 ICMarketsSC-MT5 0.48 × 143 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 DooTechnology-Live 0.52 × 221 AronGroups-Server 0.57 × 7 VantageInternational-Live 5 0.58 × 57 Exness-MT5Real8 0.59 × 390 ECMarkets-Server 0.60 × 10 Alpari-MT5 0.75 × 55 StriforSVG-Live 0.76 × 33 Pepperstone-MT5-Live01 0.90 × 167 Markets.com-Live 1.00 × 1 68 mais ... Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou