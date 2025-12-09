SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Blcx123
Guan Gong

Blcx123

Guan Gong
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
Tickmill-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
3 (27.27%)
Transacciones Irrentables:
8 (72.73%)
Mejor transacción:
26.70 USD
Peor transacción:
-6.15 USD
Beneficio Bruto:
33.53 USD (1 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.19 USD (881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (6.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
98.52%
Carga máxima del depósito:
3.34%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.28
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
11.18 USD
Pérdidas medias:
-1.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-4.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.93 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.05 USD
Máxima:
8.05 USD (2.30%)
Reducción relativa:
De balance:
2.28% (7.99 USD)
De fondos:
1.85% (6.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 7
EURUSD 2
XTIUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 20
EURUSD 3
XTIUSD -6
AUDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF 441
EURUSD 371
XTIUSD -123
AUDUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.70 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +6.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 143
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.75 × 55
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 167
Markets.com-Live
1.00 × 1
otros 68...
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
No hay comentarios
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 01:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 01:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Blcx123
30 USD al mes
5%
0
0
USD
368
USD
3
0%
11
27%
99%
2.20
1.67
USD
2%
1:200
