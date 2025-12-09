- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
3 (27.27%)
Transacciones Irrentables:
8 (72.73%)
Mejor transacción:
26.70 USD
Peor transacción:
-6.15 USD
Beneficio Bruto:
33.53 USD (1 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.19 USD (881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (6.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
98.52%
Carga máxima del depósito:
3.34%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.28
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
11.18 USD
Pérdidas medias:
-1.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-4.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.93 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.05 USD
Máxima:
8.05 USD (2.30%)
Reducción relativa:
De balance:
2.28% (7.99 USD)
De fondos:
1.85% (6.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURUSD
|2
|XTIUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF
|20
|EURUSD
|3
|XTIUSD
|-6
|AUDUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF
|441
|EURUSD
|371
|XTIUSD
|-123
|AUDUSD
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.70 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +6.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 143
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.75 × 55
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 167
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
otros 68...
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
No hay comentarios
