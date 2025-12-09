- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
3 (27.27%)
損失トレード:
8 (72.73%)
ベストトレード:
26.70 USD
最悪のトレード:
-6.15 USD
総利益:
33.53 USD (1 811 pips)
総損失:
-15.19 USD (881 pips)
最大連続の勝ち:
2 (6.83 USD)
最大連続利益:
26.70 USD (1)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
98.52%
最大入金額:
3.34%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
11.18 USD
平均損失:
-1.90 USD
最大連続の負け:
4 (-4.62 USD)
最大連続損失:
-7.93 USD (2)
月間成長:
5.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.05 USD
最大の:
8.05 USD (2.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.28% (7.99 USD)
エクイティによる:
1.85% (6.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURUSD
|2
|XTIUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|20
|EURUSD
|3
|XTIUSD
|-6
|AUDUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|441
|EURUSD
|371
|XTIUSD
|-123
|AUDUSD
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.70 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +6.83 USD
最大連続損失: -4.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 143
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.75 × 55
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 167
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
368
USD
USD
3
0%
11
27%
99%
2.20
1.67
USD
USD
2%
1:200