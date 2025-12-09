シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Blcx123
Guan Gong

Blcx123

Guan Gong
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
Tickmill-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
3 (27.27%)
損失トレード:
8 (72.73%)
ベストトレード:
26.70 USD
最悪のトレード:
-6.15 USD
総利益:
33.53 USD (1 811 pips)
総損失:
-15.19 USD (881 pips)
最大連続の勝ち:
2 (6.83 USD)
最大連続利益:
26.70 USD (1)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
98.52%
最大入金額:
3.34%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
11.18 USD
平均損失:
-1.90 USD
最大連続の負け:
4 (-4.62 USD)
最大連続損失:
-7.93 USD (2)
月間成長:
5.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.05 USD
最大の:
8.05 USD (2.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.28% (7.99 USD)
エクイティによる:
1.85% (6.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF 7
EURUSD 2
XTIUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF 20
EURUSD 3
XTIUSD -6
AUDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF 441
EURUSD 371
XTIUSD -123
AUDUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.70 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +6.83 USD
最大連続損失: -4.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillEU-Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 143
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.75 × 55
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 167
Markets.com-Live
1.00 × 1
68 より多く...
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
レビューなし
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 01:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 01:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください