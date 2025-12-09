- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
3 (23.07%)
Verlusttrades:
10 (76.92%)
Bester Trade:
26.70 USD
Schlechtester Trade:
-6.15 USD
Bruttoprofit:
33.53 USD (1 811 pips)
Bruttoverlust:
-16.07 USD (9 661 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (6.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.70 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
98.52%
Max deposit load:
3.34%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.17
Long-Positionen:
11 (84.62%)
Short-Positionen:
2 (15.38%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.93 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.05 USD
Maximaler:
8.05 USD (2.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.28% (7.99 USD)
Kapital:
1.85% (6.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURUSD
|2
|ETHUSD
|2
|XTIUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|20
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|-1
|XTIUSD
|-6
|AUDUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|441
|EURUSD
|371
|ETHUSD
|-8.8K
|XTIUSD
|-123
|AUDUSD
|241
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.70 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 143
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Alpari-MT5
|0.75 × 55
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 167
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
