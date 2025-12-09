SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Blcx123
Guan Gong

Blcx123

Guan Gong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
Tickmill-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
3 (23.07%)
Verlusttrades:
10 (76.92%)
Bester Trade:
26.70 USD
Schlechtester Trade:
-6.15 USD
Bruttoprofit:
33.53 USD (1 811 pips)
Bruttoverlust:
-16.07 USD (9 661 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (6.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.70 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
98.52%
Max deposit load:
3.34%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.17
Long-Positionen:
11 (84.62%)
Short-Positionen:
2 (15.38%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.93 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.05 USD
Maximaler:
8.05 USD (2.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.28% (7.99 USD)
Kapital:
1.85% (6.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 7
EURUSD 2
ETHUSD 2
XTIUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 20
EURUSD 3
ETHUSD -1
XTIUSD -6
AUDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 441
EURUSD 371
ETHUSD -8.8K
XTIUSD -123
AUDUSD 241
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.70 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillEU-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 143
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Alpari-MT5
0.75 × 55
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 167
Markets.com-Live
1.00 × 1
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，小止损，低正赢率，让概率发生。
Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 01:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 01:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 01:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
