Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
95 (77.86%)
Убыточных трейдов:
27 (22.13%)
Лучший трейд:
5.32 USD
Худший трейд:
-33.12 USD
Общая прибыль:
150.69 USD (12 480 pips)
Общий убыток:
-200.73 USD (9 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (25.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.05 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
2.48%
Макс. загрузка депозита:
92.36%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
29 (23.77%)
Коротких трейдов:
93 (76.23%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.41 USD
Средняя прибыль:
1.59 USD
Средний убыток:
-7.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-58.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.52 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.50%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.67 USD
Максимальная:
109.93 USD (5.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.45% (109.75 USD)
По эквити:
2.52% (50.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|120
|EURUSD.r
|1
|GER40
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|-52
|EURUSD.r
|0
|GER40
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|1.3K
|EURUSD.r
|0
|GER40
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
