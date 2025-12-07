- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
113 (78.47%)
Negociações com perda:
31 (21.53%)
Melhor negociação:
5.66 USD
Pior negociação:
-33.12 USD
Lucro bruto:
187.31 USD (15 934 pips)
Perda bruta:
-206.27 USD (10 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (25.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.05 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
2.48%
Depósito máximo carregado:
92.82%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
-0.17
Negociações longas:
37 (25.69%)
Negociações curtas:
107 (74.31%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.13 USD
Lucro médio:
1.66 USD
Perda média:
-6.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-58.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.52 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.95%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.67 USD
Máximo:
109.93 USD (5.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.45% (109.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.52% (50.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|142
|EURUSD.r
|1
|GER40
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|-21
|EURUSD.r
|0
|GER40
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|4.5K
|EURUSD.r
|0
|GER40
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.66 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.05 USD
Máxima perda consecutiva: -58.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
