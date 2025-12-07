SinaisSeções
Radu Flaviu Chebutiu

Infinity 2026

Radu Flaviu Chebutiu
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
FPMarketsLLC-Live
1:10
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
113 (78.47%)
Negociações com perda:
31 (21.53%)
Melhor negociação:
5.66 USD
Pior negociação:
-33.12 USD
Lucro bruto:
187.31 USD (15 934 pips)
Perda bruta:
-206.27 USD (10 218 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (25.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.05 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
2.48%
Depósito máximo carregado:
92.82%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
-0.17
Negociações longas:
37 (25.69%)
Negociações curtas:
107 (74.31%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.13 USD
Lucro médio:
1.66 USD
Perda média:
-6.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-58.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.52 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.95%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.67 USD
Máximo:
109.93 USD (5.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.45% (109.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.52% (50.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 142
EURUSD.r 1
GER40 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r -21
EURUSD.r 0
GER40 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 4.5K
EURUSD.r 0
GER40 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.66 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.05 USD
Máxima perda consecutiva: -58.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 11:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 15:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
