- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
144
利益トレード:
113 (78.47%)
損失トレード:
31 (21.53%)
ベストトレード:
5.66 USD
最悪のトレード:
-33.12 USD
総利益:
187.31 USD (15 934 pips)
総損失:
-206.27 USD (10 218 pips)
最大連続の勝ち:
14 (25.05 USD)
最大連続利益:
25.05 USD (14)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
2.48%
最大入金額:
92.82%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-0.17
長いトレード:
37 (25.69%)
短いトレード:
107 (74.31%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.13 USD
平均利益:
1.66 USD
平均損失:
-6.65 USD
最大連続の負け:
3 (-58.74 USD)
最大連続損失:
-61.52 USD (2)
月間成長:
-0.95%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.67 USD
最大の:
109.93 USD (5.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.45% (109.75 USD)
エクイティによる:
2.52% (50.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|142
|EURUSD.r
|1
|GER40
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|-21
|EURUSD.r
|0
|GER40
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|4.5K
|EURUSD.r
|0
|GER40
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.66 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.05 USD
最大連続損失: -58.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
2%
144
78%
2%
0.90
-0.13
USD
USD
5%
1:10