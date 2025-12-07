SignaleKategorien
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
144
Gewinntrades:
113 (78.47%)
Verlusttrades:
31 (21.53%)
Bester Trade:
5.66 USD
Schlechtester Trade:
-33.12 USD
Bruttoprofit:
187.31 USD (15 934 pips)
Bruttoverlust:
-206.27 USD (10 218 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (25.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.05 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
2.48%
Max deposit load:
92.82%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.17
Long-Positionen:
37 (25.69%)
Short-Positionen:
107 (74.31%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-58.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-0.95%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.67 USD
Maximaler:
109.93 USD (5.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.45% (109.75 USD)
Kapital:
2.52% (50.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 142
EURUSD.r 1
GER40 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r -21
EURUSD.r 0
GER40 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 4.5K
EURUSD.r 0
GER40 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.66 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 11:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 09:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 15:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
