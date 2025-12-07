- 成长
交易:
144
盈利交易:
113 (78.47%)
亏损交易:
31 (21.53%)
最好交易:
5.66 USD
最差交易:
-33.12 USD
毛利:
187.31 USD (15 934 pips)
毛利亏损:
-206.27 USD (10 218 pips)
最大连续赢利:
14 (25.05 USD)
最大连续盈利:
25.05 USD (14)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
2.48%
最大入金加载:
92.82%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
49
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
-0.17
长期交易:
37 (25.69%)
短期交易:
107 (74.31%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
1.66 USD
平均损失:
-6.65 USD
最大连续失误:
3 (-58.74 USD)
最大连续亏损:
-61.52 USD (2)
每月增长:
-0.95%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
100.67 USD
最大值:
109.93 USD (5.46%)
相对跌幅:
结余:
5.45% (109.75 USD)
净值:
2.52% (50.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|142
|EURUSD.r
|1
|GER40
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|-21
|EURUSD.r
|0
|GER40
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|4.5K
|EURUSD.r
|0
|GER40
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.66 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.05 USD
最大连续亏损: -58.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
