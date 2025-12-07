- 자본
- 축소
트레이드:
204
이익 거래:
158 (77.45%)
손실 거래:
46 (22.55%)
최고의 거래:
6.98 USD
최악의 거래:
-44.62 USD
총 수익:
260.96 USD (21 537 pips)
총 손실:
-399.13 USD (23 885 pips)
연속 최대 이익:
16 (24.07 USD)
연속 최대 이익:
25.05 USD (14)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
2.48%
최대 입금량:
93.78%
최근 거래:
43 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
-0.92
롱(주식매수):
59 (28.92%)
숏(주식차입매도):
145 (71.08%)
수익 요인:
0.65
기대수익:
-0.68 USD
평균 이익:
1.65 USD
평균 손실:
-8.68 USD
연속 최대 손실:
4 (-60.87 USD)
연속 최대 손실:
-61.52 USD (2)
월별 성장률:
-6.89%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
138.17 USD
최대한의:
149.92 USD (7.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.41% (149.36 USD)
자본금별:
2.52% (50.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|201
|GER40
|2
|EURUSD.r
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|-140
|GER40
|2
|EURUSD.r
|0
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|-2.6K
|GER40
|300
|EURUSD.r
|0
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.98 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24.07 USD
연속 최대 손실: -60.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 150 USD
-7%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
5
4%
204
77%
2%
0.65
-0.68
USD
USD
7%
1:10