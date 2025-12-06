СигналыРазделы
Muhlas

Forex Club Indonesia dan Botak Forex

Muhlas
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.18 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
26.25 USD (140 399 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (26.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.25 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.48
Торговая активность:
44.80%
Макс. загрузка депозита:
1.03%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.28 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.81% (82.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 4
GOLD 3
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 14
GOLD 12
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 139K
GOLD 1.2K
EURUSD 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.18 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +26.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.10 × 39
Alpari-MT5
0.11 × 117
Exness-MT5Real2
0.19 × 32
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 17
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
XMGlobal-MT5
0.50 × 18
Tickmill-Live
0.54 × 26
XMGlobal-MT5 2
0.80 × 520
Ava-Real 1-MT5
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 101
FxPro-MT5
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 18
Welcome to the official Copy Trading Forex Club Indonesia channel, where you can follow my trading transparently, safely, and with clear direction. This copy trading system is designed to help both beginner and experienced traders achieve consistent results without needing to analyze the market every day.

In every trading activity, I apply strict Money Management (MM) to keep risks under control. Every entry and exit is calculated based on price movements, volatility, and healthy risk limits to ensure long-term account safety.

All trading decisions are made using a combination of fundamental and technical analysis, including key news releases, major trends, support–resistance levels, and price patterns. Every position follows a clear Trading Plan, never entering the market without proper calculation. With this approach, the strategy has been proven to avoid margin calls because all trades are monitored manually—100% human trading, not robots.

To start copying these trades, you only need a minimum capital of $300 so the system can run optimally and safely. The profit-sharing structure is very attractive, with very low fees.

Join now and experience safe, structured, and profitable trading with a fully manual and professional strategy.
Нет отзывов
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 12:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 14:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 14:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Club Indonesia dan Botak Forex
35 USD в месяц
2%
0
0
USD
1.7K
USD
2
0%
8
100%
45%
n/a
3.28
USD
5%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

