- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.18 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
26.25 USD (140 399 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (26.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.25 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
1.48
Торговая активность:
44.80%
Макс. загрузка депозита:
1.03%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.28 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.81% (82.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|GOLD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|14
|GOLD
|12
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|139K
|GOLD
|1.2K
|EURUSD
|46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.18 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +26.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.10 × 39
|
Alpari-MT5
|0.11 × 117
|
Exness-MT5Real2
|0.19 × 32
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 17
|
XMGlobal-MT5 11
|0.48 × 23
|
XMGlobal-MT5
|0.50 × 18
|
Tickmill-Live
|0.54 × 26
|
XMGlobal-MT5 2
|0.80 × 520
|
Ava-Real 1-MT5
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 101
|
FxPro-MT5
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 18
Welcome to the official Copy Trading Forex Club Indonesia channel, where you can follow my trading transparently, safely, and with clear direction. This copy trading system is designed to help both beginner and experienced traders achieve consistent results without needing to analyze the market every day.
In every trading activity, I apply strict Money Management (MM) to keep risks under control. Every entry and exit is calculated based on price movements, volatility, and healthy risk limits to ensure long-term account safety.
All trading decisions are made using a combination of fundamental and technical analysis, including key news releases, major trends, support–resistance levels, and price patterns. Every position follows a clear Trading Plan, never entering the market without proper calculation. With this approach, the strategy has been proven to avoid margin calls because all trades are monitored manually—100% human trading, not robots.
To start copying these trades, you only need a minimum capital of $300 so the system can run optimally and safely. The profit-sharing structure is very attractive, with very low fees.
Join now and experience safe, structured, and profitable trading with a fully manual and professional strategy.
Нет отзывов
