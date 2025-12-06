シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Forex Club Indonesia dan Botak Forex
Muhlas

Forex Club Indonesia dan Botak Forex

Muhlas
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.18 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
27.96 USD (157 469 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (27.96 USD)
最大連続利益:
27.96 USD (10)
シャープレシオ:
1.26
取引アクティビティ:
48.90%
最大入金額:
1.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.80 USD
平均利益:
2.80 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
4.81% (82.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 6
GOLD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 16
GOLD 12
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 156K
GOLD 1.2K
EURUSD 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.18 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +27.96 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.10 × 39
Alpari-MT5
0.11 × 117
Exness-MT5Real2
0.19 × 32
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 17
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
XMGlobal-MT5
0.50 × 18
Tickmill-Live
0.54 × 26
XMGlobal-MT5 2
0.79 × 523
Ava-Real 1-MT5
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 101
FxPro-MT5
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 18
5 より多く...
Welcome to the official Copy Trading Forex Club Indonesia channel, where you can follow my trading transparently, safely, and with clear direction. This copy trading system is designed to help both beginner and experienced traders achieve consistent results without needing to analyze the market every day.

In every trading activity, I apply strict Money Management (MM) to keep risks under control. Every entry and exit is calculated based on price movements, volatility, and healthy risk limits to ensure long-term account safety.

All trading decisions are made using a combination of fundamental and technical analysis, including key news releases, major trends, support–resistance levels, and price patterns. Every position follows a clear Trading Plan, never entering the market without proper calculation. With this approach, the strategy has been proven to avoid margin calls because all trades are monitored manually—100% human trading, not robots.

To start copying these trades, you only need a minimum capital of $300 so the system can run optimally and safely. The profit-sharing structure is very attractive, with very low fees.

Join now and experience safe, structured, and profitable trading with a fully manual and professional strategy.
レビューなし
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 12:26
Share of trading days is too low
2025.12.08 12:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 14:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 14:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
