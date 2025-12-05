СигналыРазделы
dong sun

Qingshanhui66

dong sun
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
61 (51.69%)
Убыточных трейдов:
57 (48.31%)
Лучший трейд:
10.35 USD
Худший трейд:
-13.35 USD
Общая прибыль:
297.55 USD (148 775 pips)
Общий убыток:
-279.60 USD (139 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (21.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
3.76%
Макс. загрузка депозита:
60.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
55 (46.61%)
Коротких трейдов:
63 (53.39%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
4.88 USD
Средний убыток:
-4.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.95 USD (2)
Прирост в месяц:
12.76%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.25 USD
Максимальная:
27.45 USD (15.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.41% (27.45 USD)
По эквити:
4.53% (7.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#US100_Z25 94
#US100_H26 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#US100_Z25 16
#US100_H26 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#US100_Z25 8.2K
#US100_H26 750
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.35 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.80 USD
Макс. убыток в серии: -14.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 17:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 21:40
High risk of negative slippage when copying deals
