Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
61 (51.69%)
Убыточных трейдов:
57 (48.31%)
Лучший трейд:
10.35 USD
Худший трейд:
-13.35 USD
Общая прибыль:
297.55 USD (148 775 pips)
Общий убыток:
-279.60 USD (139 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (21.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
3.76%
Макс. загрузка депозита:
60.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
55 (46.61%)
Коротких трейдов:
63 (53.39%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
4.88 USD
Средний убыток:
-4.91 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.95 USD (2)
Прирост в месяц:
12.76%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.25 USD
Максимальная:
27.45 USD (15.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.41% (27.45 USD)
По эквити:
4.53% (7.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#US100_Z25
|94
|#US100_H26
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#US100_Z25
|16
|#US100_H26
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#US100_Z25
|8.2K
|#US100_H26
|750
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
