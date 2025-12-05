- Crescimento
Negociações:
118
Negociações com lucro:
61 (51.69%)
Negociações com perda:
57 (48.31%)
Melhor negociação:
10.35 USD
Pior negociação:
-13.35 USD
Lucro bruto:
297.55 USD (148 775 pips)
Perda bruta:
-279.60 USD (139 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (21.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.80 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
3.76%
Depósito máximo carregado:
60.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
55 (46.61%)
Negociações curtas:
63 (53.39%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
4.88 USD
Perda média:
-4.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.95 USD (2)
Crescimento mensal:
12.76%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.25 USD
Máximo:
27.45 USD (15.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.41% (27.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.53% (7.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|#US100_Z25
|94
|#US100_H26
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|#US100_Z25
|16
|#US100_H26
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|#US100_Z25
|8.2K
|#US100_H26
|750
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5 Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
