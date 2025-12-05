SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Qingshanhui66
dong sun

Qingshanhui66

dong sun
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
118
Negociações com lucro:
61 (51.69%)
Negociações com perda:
57 (48.31%)
Melhor negociação:
10.35 USD
Pior negociação:
-13.35 USD
Lucro bruto:
297.55 USD (148 775 pips)
Perda bruta:
-279.60 USD (139 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (21.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.80 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
3.76%
Depósito máximo carregado:
60.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
55 (46.61%)
Negociações curtas:
63 (53.39%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
4.88 USD
Perda média:
-4.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.95 USD (2)
Crescimento mensal:
12.76%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.25 USD
Máximo:
27.45 USD (15.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.41% (27.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.53% (7.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
#US100_Z25 94
#US100_H26 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
#US100_Z25 16
#US100_H26 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
#US100_Z25 8.2K
#US100_H26 750
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.35 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.80 USD
Máxima perda consecutiva: -14.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5 Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 17:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 21:40
High risk of negative slippage when copying deals
