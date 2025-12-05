SeñalesSecciones
dong sun

Qingshanhui66

dong sun
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 13%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
118
Transacciones Rentables:
61 (51.69%)
Transacciones Irrentables:
57 (48.31%)
Mejor transacción:
10.35 USD
Peor transacción:
-13.35 USD
Beneficio Bruto:
297.55 USD (148 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-279.60 USD (139 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (21.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.80 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
3.76%
Carga máxima del depósito:
60.16%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
55 (46.61%)
Transacciones Cortas:
63 (53.39%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
4.88 USD
Pérdidas medias:
-4.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.95 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.76%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.25 USD
Máxima:
27.45 USD (15.41%)
Reducción relativa:
De balance:
15.41% (27.45 USD)
De fondos:
4.53% (7.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
#US100_Z25 94
#US100_H26 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
#US100_Z25 16
#US100_H26 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
#US100_Z25 8.2K
#US100_H26 750
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.35 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +21.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5 Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 17:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 21:40
High risk of negative slippage when copying deals
