- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
118
利益トレード:
61 (51.69%)
損失トレード:
57 (48.31%)
ベストトレード:
10.35 USD
最悪のトレード:
-13.35 USD
総利益:
297.55 USD (148 775 pips)
総損失:
-279.60 USD (139 800 pips)
最大連続の勝ち:
4 (21.80 USD)
最大連続利益:
21.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
3.76%
最大入金額:
60.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
55 (46.61%)
短いトレード:
63 (53.39%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
4.88 USD
平均損失:
-4.91 USD
最大連続の負け:
3 (-14.65 USD)
最大連続損失:
-17.95 USD (2)
月間成長:
12.76%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.25 USD
最大の:
27.45 USD (15.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.41% (27.45 USD)
エクイティによる:
4.53% (7.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#US100_Z25
|94
|#US100_H26
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#US100_Z25
|16
|#US100_H26
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#US100_Z25
|8.2K
|#US100_H26
|750
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.35 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.80 USD
最大連続損失: -14.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5 Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
2
97%
118
51%
4%
1.06
0.15
USD
USD
15%
1:500