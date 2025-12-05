SignaleKategorien
dong sun

Qingshanhui66

dong sun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
119
Gewinntrades:
61 (51.26%)
Verlusttrades:
58 (48.74%)
Bester Trade:
10.35 USD
Schlechtester Trade:
-13.35 USD
Bruttoprofit:
297.55 USD (148 775 pips)
Bruttoverlust:
-284.00 USD (142 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (21.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.80 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
3.76%
Max deposit load:
60.16%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
56 (47.06%)
Short-Positionen:
63 (52.94%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-14.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.95 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.63%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.25 USD
Maximaler:
27.45 USD (15.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.41% (27.45 USD)
Kapital:
4.53% (7.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
#US100_Z25 94
#US100_H26 25
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
#US100_Z25 16
#US100_H26 -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
#US100_Z25 8.2K
#US100_H26 -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.35 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro-MT5 Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.22 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 17:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 21:40
High risk of negative slippage when copying deals
