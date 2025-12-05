- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
61 (51.69%)
亏损交易:
57 (48.31%)
最好交易:
10.35 USD
最差交易:
-13.35 USD
毛利:
297.55 USD (148 775 pips)
毛利亏损:
-279.60 USD (139 800 pips)
最大连续赢利:
4 (21.80 USD)
最大连续盈利:
21.80 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
3.76%
最大入金加载:
60.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.65
长期交易:
55 (46.61%)
短期交易:
63 (53.39%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
4.88 USD
平均损失:
-4.91 USD
最大连续失误:
3 (-14.65 USD)
最大连续亏损:
-17.95 USD (2)
每月增长:
12.76%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
17.25 USD
最大值:
27.45 USD (15.41%)
相对跌幅:
结余:
15.41% (27.45 USD)
净值:
4.53% (7.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|#US100_Z25
|94
|#US100_H26
|24
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|#US100_Z25
|16
|#US100_H26
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|#US100_Z25
|8.2K
|#US100_H26
|750
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.35 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.80 USD
最大连续亏损: -14.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
