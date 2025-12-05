СигналыРазделы
Indra Yugi

Wilis XAU

Indra Yugi
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 64%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
31 (93.93%)
Убыточных трейдов:
2 (6.06%)
Лучший трейд:
77.52 USD
Худший трейд:
-152.70 USD
Общая прибыль:
874.92 USD (3 391 pips)
Общий убыток:
-346.17 USD (1 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (874.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
874.92 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
66.45%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
53 секунды
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
18 (54.55%)
Коротких трейдов:
15 (45.45%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
16.02 USD
Средняя прибыль:
28.22 USD
Средний убыток:
-173.09 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-297.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.45 USD (2)
Прирост в месяц:
10.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.50 USD
Максимальная:
300.75 USD (18.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.30% (300.75 USD)
По эквити:
8.36% (87.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ecn 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ecn 529
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ecn 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.52 USD
Худший трейд: -153 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +874.92 USD
Макс. убыток в серии: -297.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 10:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1500
2025.12.05 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
