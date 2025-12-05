- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
31 (93.93%)
Убыточных трейдов:
2 (6.06%)
Лучший трейд:
77.52 USD
Худший трейд:
-152.70 USD
Общая прибыль:
874.92 USD (3 391 pips)
Общий убыток:
-346.17 USD (1 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (874.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
874.92 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
66.45%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
53 секунды
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
18 (54.55%)
Коротких трейдов:
15 (45.45%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
16.02 USD
Средняя прибыль:
28.22 USD
Средний убыток:
-173.09 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-297.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.45 USD (2)
Прирост в месяц:
10.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.50 USD
Максимальная:
300.75 USD (18.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.30% (300.75 USD)
По эквити:
8.36% (87.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ecn
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ecn
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
