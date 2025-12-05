- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
31 (93.93%)
損失トレード:
2 (6.06%)
ベストトレード:
77.52 USD
最悪のトレード:
-152.70 USD
総利益:
874.92 USD (3 391 pips)
総損失:
-346.17 USD (1 087 pips)
最大連続の勝ち:
31 (874.92 USD)
最大連続利益:
874.92 USD (31)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
0.06%
最大入金額:
66.45%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
53 秒
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
18 (54.55%)
短いトレード:
15 (45.45%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
16.02 USD
平均利益:
28.22 USD
平均損失:
-173.09 USD
最大連続の負け:
2 (-297.45 USD)
最大連続損失:
-297.45 USD (2)
月間成長:
10.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.50 USD
最大の:
300.75 USD (18.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.30% (300.75 USD)
エクイティによる:
8.36% (87.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ecn
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ecn
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JustMarkets-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
64%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
7
100%
33
93%
0%
2.52
16.02
USD
USD
30%
1:500