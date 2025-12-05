- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
31 (93.93%)
亏损交易:
2 (6.06%)
最好交易:
77.52 USD
最差交易:
-152.70 USD
毛利:
874.92 USD (3 391 pips)
毛利亏损:
-346.17 USD (1 087 pips)
最大连续赢利:
31 (874.92 USD)
最大连续盈利:
874.92 USD (31)
夏普比率:
0.50
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
66.45%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
53 秒
采收率:
1.76
长期交易:
18 (54.55%)
短期交易:
15 (45.45%)
利润因子:
2.53
预期回报:
16.02 USD
平均利润:
28.22 USD
平均损失:
-173.09 USD
最大连续失误:
2 (-297.45 USD)
最大连续亏损:
-297.45 USD (2)
每月增长:
10.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.50 USD
最大值:
300.75 USD (18.08%)
相对跌幅:
结余:
30.30% (300.75 USD)
净值:
8.36% (87.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ecn
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ecn
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.52 USD
最差交易: -153 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +874.92 USD
最大连续亏损: -297.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JustMarkets-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
