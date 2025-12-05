SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Wilis XAU
Indra Yugi

Wilis XAU

Indra Yugi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 64%
JustMarkets-Live2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
31 (93.93%)
Verlusttrades:
2 (6.06%)
Bester Trade:
77.52 USD
Schlechtester Trade:
-152.70 USD
Bruttoprofit:
874.92 USD (3 391 pips)
Bruttoverlust:
-346.17 USD (1 087 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (874.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
874.92 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
0.06%
Max deposit load:
66.45%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
53 Sekunden
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
18 (54.55%)
Short-Positionen:
15 (45.45%)
Profit-Faktor:
2.53
Mathematische Gewinnerwartung:
16.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-173.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-297.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-297.45 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.50 USD
Maximaler:
300.75 USD (18.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.30% (300.75 USD)
Kapital:
8.36% (87.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ecn 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 529
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +77.52 USD
Schlechtester Trade: -153 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +874.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -297.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JustMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 10:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1500
2025.12.05 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Wilis XAU
30 USD pro Monat
64%
0
0
USD
692
USD
7
100%
33
93%
0%
2.52
16.02
USD
30%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.