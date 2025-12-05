- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
31 (93.93%)
손실 거래:
2 (6.06%)
최고의 거래:
77.52 USD
최악의 거래:
-152.70 USD
총 수익:
874.92 USD (3 391 pips)
총 손실:
-346.17 USD (1 087 pips)
연속 최대 이익:
31 (874.92 USD)
연속 최대 이익:
874.92 USD (31)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
0.06%
최대 입금량:
66.45%
최근 거래:
48 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
53 초
회복 요인:
1.76
롱(주식매수):
18 (54.55%)
숏(주식차입매도):
15 (45.45%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
16.02 USD
평균 이익:
28.22 USD
평균 손실:
-173.09 USD
연속 최대 손실:
2 (-297.45 USD)
연속 최대 손실:
-297.45 USD (2)
월별 성장률:
10.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.50 USD
최대한의:
300.75 USD (18.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.30% (300.75 USD)
자본금별:
8.36% (87.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.ecn
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.ecn
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +77.52 USD
최악의 거래: -153 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +874.92 USD
연속 최대 손실: -297.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JustMarkets-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
64%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
7
100%
33
93%
0%
2.52
16.02
USD
USD
30%
1:500