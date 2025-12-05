SeñalesSecciones
Indra Yugi

Wilis XAU

Indra Yugi
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 99%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
31 (96.87%)
Transacciones Irrentables:
1 (3.13%)
Mejor transacción:
77.52 USD
Peor transacción:
-152.70 USD
Beneficio Bruto:
874.92 USD (3 391 pips)
Pérdidas Brutas:
-199.92 USD (509 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (874.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
874.92 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.74
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
66.45%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
53 segundos
Factor de Recuperación:
4.37
Transacciones Largas:
17 (53.13%)
Transacciones Cortas:
15 (46.88%)
Factor de Beneficio:
4.38
Beneficio Esperado:
21.09 USD
Beneficio medio:
28.22 USD
Pérdidas medias:
-199.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-152.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-152.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
34.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.50 USD
Máxima:
154.50 USD (9.29%)
Reducción relativa:
De balance:
15.57% (154.50 USD)
De fondos:
8.36% (87.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.ecn 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.ecn 675
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.ecn 2.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +77.52 USD
Peor transacción: -153 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +874.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JustMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 10:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1500
2025.12.05 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Wilis XAU
30 USD al mes
99%
0
0
USD
838
USD
7
100%
32
96%
0%
4.37
21.09
USD
16%
1:500
Copiar

