Indra Yugi

Wilis XAU

Indra Yugi
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 64%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
31 (93.93%)
Negociações com perda:
2 (6.06%)
Melhor negociação:
77.52 USD
Pior negociação:
-152.70 USD
Lucro bruto:
874.92 USD (3 391 pips)
Perda bruta:
-346.17 USD (1 087 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (874.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
874.92 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
66.45%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
53 segundos
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
18 (54.55%)
Negociações curtas:
15 (45.45%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
16.02 USD
Lucro médio:
28.22 USD
Perda média:
-173.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-297.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-297.45 USD (2)
Crescimento mensal:
10.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.50 USD
Máximo:
300.75 USD (18.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.30% (300.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.36% (87.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ecn 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ecn 529
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ecn 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +77.52 USD
Pior negociação: -153 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +874.92 USD
Máxima perda consecutiva: -297.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged
2026.01.12 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.27 10:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1500
2025.12.05 04:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Wilis XAU
30 USD por mês
64%
0
0
USD
692
USD
7
100%
33
93%
0%
2.52
16.02
USD
30%
1:500
