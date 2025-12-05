- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
31 (93.93%)
Negociações com perda:
2 (6.06%)
Melhor negociação:
77.52 USD
Pior negociação:
-152.70 USD
Lucro bruto:
874.92 USD (3 391 pips)
Perda bruta:
-346.17 USD (1 087 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (874.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
874.92 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
66.45%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
53 segundos
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
18 (54.55%)
Negociações curtas:
15 (45.45%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
16.02 USD
Lucro médio:
28.22 USD
Perda média:
-173.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-297.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-297.45 USD (2)
Crescimento mensal:
10.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.50 USD
Máximo:
300.75 USD (18.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.30% (300.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.36% (87.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ecn
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ecn
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +77.52 USD
Pior negociação: -153 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +874.92 USD
Máxima perda consecutiva: -297.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
64%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
7
100%
33
93%
0%
2.52
16.02
USD
USD
30%
1:500