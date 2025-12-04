- Прирост
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
22 (52.38%)
Убыточных трейдов:
20 (47.62%)
Лучший трейд:
40.70 USD
Худший трейд:
-42.89 USD
Общая прибыль:
216.59 USD (132 393 pips)
Общий убыток:
-197.00 USD (136 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (63.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.61 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
48.16%
Макс. загрузка депозита:
6.33%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
26 (61.90%)
Коротких трейдов:
16 (38.10%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
9.85 USD
Средний убыток:
-9.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.59 USD (4)
Прирост в месяц:
1.96%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.56 USD
Максимальная:
102.84 USD (9.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.76% (102.84 USD)
По эквити:
4.28% (43.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|-395
|XAUUSD
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +40.70 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +63.61 USD
Макс. убыток в серии: -53.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|27.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
Нет отзывов
